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Минобороны опровергло информацию о взрыве торпед при выгрузке с корабля в Приморье

Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было, заявили в ведомстве
Здание Министерства обороны РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Информация о том, что 10 марта в Приморье якобы произошел взрыв при выгрузке торпед с большого противолодочного корабля, не соответствует действительности. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Информация, опубликованная в отдельных СМИ, о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье не соответствует действительности", - заявили в министерстве. 

Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было, подчеркнули в Минобороны.

Ранее некоторые СМИ распространили сообщение о том, что в Фокине в Приморье 10 марта якобы произошел взрыв при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля. Возник пожар, а стрела крана обрушилась на борт корабля. По данным этих изданий, якобы пострадали семь человек.

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