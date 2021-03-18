Ростех объединит компании "Сухой" и "МиГ" в единый корпоративный центр самолетостроения

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Совокупный оптимизационный эффект от создания единого авиационного инженерно-конструкторского центра Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Москве, куда войдут компании "Сухой" и "МиГ", должен составить до 130 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех" со ссылкой на генерального директора ОАК Юрия Слюсаря.

"Структурные преобразования, программа оптимизации издержек, трансформация индустриальной модели, научно-конструкторского блока, цифровая трансформация ОАК нацелены на рост загрузки производственных мощностей и повышение производительности труда. Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд рублей", - процитировали в Ростехе слова Слюсаря.

Как рассказали в госкорпорации, Ростех объединит ОАК, компании "Сухой" и "МиГ" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК. Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве, в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро (КБ). Перемещение авиационных КБ в другие регионы не стоит в повестке дня, сказали в Ростехе.

"Такие решения озвучил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации и ее ведущих инженерных центров, где обсуждались задачи развития авиастроения на ближайшие годы", - сообщили в госкорпорации.

По информации Ростеха, преобразования повысят экономическую устойчивость группы ОАК, оптимизируют административно-управленческий аппарат, снизят непроизводственные издержки и долговую нагрузку.

Центр самолетостроения

Корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".

"Мы формируем в Москве единую управляющую организацию и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК. Системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок. С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК", - процитировали в Ростехе генерального директора госкорпорации Чемезова.

Там рассказали, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра. "Реформа будет реализована поэтапно в течение нескольких лет. При этом еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками", - пояснили в госкорпорации.