В МО РФ заявили, что выполнили поручение Путина не допустить кровопролития в Крыму

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России выполнили требование президента РФ Владимира Путина не допустить кровопролития во время Крымской операции в 2014 году. По мнению многих зарубежных политиков и экспертов, действия российской армии были в высшей степени профессиональными. Об этом сообщил в четверг заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном возвращению Крыма в состав РФ.

По его словам, "российские военные вместе с ополченцами полуострова уберегли Крым от этой страшной беды". "Когда казалось, что большого кровопролития избежать не удастся, в ситуацию вмешалась Россия. Уже 27 февраля 2014 года парламент и правительство Крыма были под защитой "вежливых людей" и над зданием взвился российский флаг. С этого момента события развивались стремительно", - сказал замминистра.

Он рассказал, что утром 27 февраля были установлены блокпосты в местах сухопутного сообщения с Украиной, а через несколько дней были блокированы все воинские части украинских вооруженных сил.

"Подразделениями Вооруженных сил России одновременно решались задачи и обеспечения надежной охраны объектов Черноморского флота, и недопущения вооруженного вмешательства украинских военных в политическую ситуацию, предупреждение фактов утечки оружия и боеприпасов из украинских частей и арсеналов, создание всех условий для проведения референдума о статусе Крыма", - перечислил замглавы военного ведомства.

По его словам, на совещаниях с руководителями сил самообороны, представителями местных властей, общественно-политических организаций особо уделялось внимание разъяснению главного требования президента России - ни в коем случае не допустить боестолкновения и кровопролития с украинскими военнослужащими.

"Все эти задачи были успешно решены. В Крыму не произошло ни одного вооруженного столкновения и не было человеческих жертв. <...> Многие зарубежные политики, специалисты и эксперты признали, что действия российской армии во время Крымской операции были в высшей степени профессиональными по всем компонентам", - сказал замминистра, отметив, что российские военнослужащие показали высокий профессионализм, начиная со скрытого сосредоточения войск и скорости их переброски и заканчивая грамотным и решительным блокированием украинских частей при взаимодействии с силами крымской самообороны.

Крымская весна

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Эти события получили название Крымская весна.