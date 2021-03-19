ВМФ России получит три атомные подлодки до конца года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта "Борей-А" и две атомные подлодки "Казань" и "Новосибирск" проекта "Ясень" войдут в состав ВМФ России до конца года. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" - "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" - "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "Севмаш", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

Первая серийная подлодка стратегического назначения модернизированного проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег" была спущена на воду 16 июля прошлого года. Основное вооружение субмарины - 16 баллистических ракет "Булава". Основное ударное оружие субмарин проекта "Ясень" - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

В декабре прошлого года на расширенной коллегии военного ведомства глава Минобороны России сообщил, что в этом году ВМФ России будут приняты на вооружение четыре подлодки, а том числе два атомных подводных крейсера проекта "Борей- А" - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов".