ВМФ получит четыре улучшенные дизель-электрические подлодки "Лада"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Две улучшенные дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) "Великие Луки" и "Кронштадт" проекта 677 "Лада" вскоре пополнят состав российского подводного флота, в перспективе планируется начать строительство еще двух. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"В ближнесрочной перспективе ВМФ также получит в свой состав неатомные подводные лодки типа "Лада" проекта 677 "Великие Луки" и "Кронштадт", - сказал главком.

По его словам, их тактико-технические характеристики и возможности существенно улучшены. "Что касается перспектив этих подводных лодок, то могу сказать, что планируется строительство еще двух единиц", - добавил адмирал Евменов.

Вопрос дальнейшего строительства дизель-электрических подлодок "Лада", по словам главкома, остается открытым. "Относительно дальнейшего продолжения серии подводных лодок проекта 677, то отмечу, всегда обосновывается опытом эксплуатации того или иного проекта подводных лодок. Исходя из этого опыта и будем поступать", - заявил он.

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Западные военные эксперты прозвали подлодки этого класса "Черными дырами" за их уникальную малошумность и скрытность. Рабочая глубина погружения лодки - 250 м, подводная скорость - до 21 узла, автономность плавания - 45 суток. Вооружены подлодки этого проекта крылатыми ракетами комплекса "Калибр", а также шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм с различными торпедами, торпедо-ракетами и минами. Строительством всех субмарин проекта занимается АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург, предприятие в составе "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК).