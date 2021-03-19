Подводные ракетоносцы "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" заложат в 2021 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" будут заложены для ВМФ России в этом году. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"В этом году будут также заложены для ВМФ два ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

Он пояснил, что имя "Дмитрий Донской" в соответствии с флотской традицией перейдет от предыдущего атомного подводного крейсера, который продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники как "номерная" подводная лодка.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" будут заложены на "Севмаше" в мае 2021 года. Он также сообщил, что срок сдачи кораблей флоту - 2026 и 2027 годы. Каждая из лодок будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".