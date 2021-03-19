В силовых структурах Крыма рассказали, как в НАТО "потеряли" российскую подлодку

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Подводная лодка проекта 636.3 "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ), совершающая межфлотский переход после первого планового ремонта, войдет в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах Крыма.

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"Подлодка "Ростов-на-Дону" после прохождения Гибралтара в подводном положении следует в восточное Средиземноморье. В составе Средиземноморской эскадры она сменит однотипную субмарину", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам источника, в пятницу, когда в России отмечается День моряка-подводника, практически все подлодки проекта 636.3 Черноморского флота действуют в море. Он отметил, что инцидент, когда разведывательные средства НАТО "потеряли" лодку после того, как она в надводном положении прошла Гибралтар, "не стоит выеденного яйца". "Не зря сами натовцы назвали лодки этого проекта "черными дырами", - напомнил он.

"Адмиралтейские верфи" ранее построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для ЧФ. Некоторые из этих лодок во время нахождения в составе Средиземноморской эскадры неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" по целям террористов в Сирии.