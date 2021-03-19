На Балтфлоте в День моряка-подводника почтили память Героя Советского Союза Маринеско

КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Торжественный митинг и церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Александру Маринеско, установленному на набережной Нижнего озера в Калининграде, прошли в честь отмечаемого 19 марта Дня моряка-подводника. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы флота.

"Участники церемонии - ветераны Военно-морского флота, курсанты Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ "Военно-морская академия" в Калининграде отдали дань памяти экипажу легендарной подводной лодки и ее командиру", - рассказали в пресс-службе, напомнив, что экипаж субмарины под командованием капитана 3-го ранга Маринеско 30 января 1945 года потопил в южной части Балтийского моря тремя торпедами фашистский лайнер "Вильгельм Густлоф" водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн, на котором находились около 100 экипажей подлодок, готовых продолжить войну на море. Эта атака советских подводников вошла в историю как "атака века".

Памятные мероприятия в честь Дня моряка-подводника прошли в этот же день и в ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия". Здесь почтили память семерых выпускников этого военно-морского вуза, трагически погибших в мирное время на атомном подводном ракетном крейсере "Курск" и атомоходе "Комсомолец".

По традиции торжественный митинг прошел у музейной подводной лодки Б-413 - уникального плавучего экспоната Музея Мирового океана, ошвартованной на набережной Петра Великого на реке Преголе в центре Калининграда. В торжественной обстановке на Б-413 был поднят Государственный флаг России.

А в Музее Балтийского флота в Балтийске, где располагается главная военно-морская база флота, открыли выставку "Подводные силы России", посвященную 115-летию со дня основания подводного флота России и приуроченную ко Дню моряка-подводника. На выставке наряду с экспонатами, рассказывающими об истории подводных сил и быте подводников, представлены живописные полотна художника-мариниста Павла Бабушкина - офицера-подводника Северного флота, капитана 2-го ранга запаса, ветерана боевых действий.

В пресс-службе отметили, что для Балтийского флота День моряка-подводника имеет особое значение, ведь именно на Балтике зарождался подводный флот России. В состав Балтийского флота входит отдельный дивизион подводных лодок Ленинградской военно-морской базы. Там также прошли торжественные мероприятия, в ходе которых были награждены экипажи, добившиеся наибольших успехов в боевой подготовке. Моряки-подводники Балтики участвуют в испытаниях новых дизель-электрических подводных лодок для ВМФ России.