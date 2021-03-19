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В МО РФ предупредили о планах боевиков инсценировать химатаку в Идлибе

В провинции Ракка также зафиксировали минометный обстрел с территории, подконтрольной Вооруженным силам Турции
© Российский Центр примирения в Сирии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") готовят провокацию с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"По имеющимся сведениям, боевики планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан с целью обвинения правительственных войск Сирийской Арабской Республики в применении химического оружия против мирного населения", - сказал он.

Контр-адмирал добавил, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Минометный обстрел в Ракке

Минометный обстрел зафиксирован в сирийской провинции Ракка с территории, подконтрольной Вооруженным силам Турции. 

При содействии ЦПВС достигнуты договоренности о возвращении домой жителей в города Аль-Муаляк, Джебель, Сейда провинции Ракка. "Вместе с тем сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Турции", - сказал он.

По словам контр-адмирала, также сегодня днем "предупредительным огнем из крупнокалиберного пулемета со стороны позиций протурецких формирований была остановлена колонна с гражданскими лицами, направлявшимися в населенный пункт Сейда".

Карпов добавил, что ЦПВС призывает командование турецких войск, осуществляющее контроль над территориями на севере Сирии, обеспечить возможность и безопасность добровольного и беспрепятственного возвращения мирных жителей в свои дома.

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