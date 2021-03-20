Черноморский флот начал слежение за эсминцем Thomas Hudner

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота начали слежение за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner в Черном море. Об этом сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта", - говорится в сообщении.

Ранее Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter сообщил, что американский эсминец Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности.

В Национальном центре управления обороной РФ в пятницу сообщили, что российские военные следят за действиями крейсера Monterey ВМС США, который находится в акватории Черного моря.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.