{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Черноморский флот начал слежение за эсминцем Thomas Hudner

Корабль противоракетной обороны ВМС США зашел в акваторию Черного моря 20 марта
© Карина Сапунова/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота начали слежение за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner в Черном море. Об этом сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

На эту тему

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта", - говорится в сообщении.

Ранее Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter сообщил, что американский эсминец Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности.

В Национальном центре управления обороной РФ в пятницу сообщили, что российские военные следят за действиями крейсера Monterey ВМС США, который находится в акватории Черного моря.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

Теги
СШАРоссия
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания
Все швартовные удостоверения судна закрыты, сообщила представитель "Северной верфи" Ольга Данилевская
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания
Читать полностью