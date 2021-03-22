Новый гражданский снегоболотоход создали в России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) разработала гражданскую многоцелевую машину повышенной проходимости на базе военных тягачей МТ-ЛБ и МТ-ЛБу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"Конструкторами ВПК была разработана обоснованная и подтвержденная расчетами программа модернизации МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, в ходе реализации которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения. В основу программы заложена идея внедрения современных компонентов и систем российского производства, выпускаемых предприятиями компании и ее стратегическими партнерами", - сказал он.

По его словам, в ходе модернизации тягачи семейства МТ-ЛБ получают новую комфортабельную кабину вместимостью до шести человек, современный двигатель отечественного производства мощностью 450 л. с., большую грузовую платформу с откидным задним бортом. "При грузоподъемности 4 или 5 т в зависимости от модификации модернизированные МТ-ЛБ и МТ-ЛБу сохранят возможность преодоления водных преград вплавь", - добавил глава ВПК.

Тягачи семейства МТ-ЛБ являются одними из наиболее распространенных образцов многоцелевой армейской техники, подчеркнул Красовицкий. "Хорошо зарекомендовавшие себя во время службы в советской и российской армиях, а также в армиях ряда зарубежных стран транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и МТ-ЛБу в большинстве своем в настоящее время выработали свой ресурс. На сегодняшний день только в нашей стране насчитывается более 7 тыс. таких машин", - отметил он.

Как сообщил глава ВПК, новая машина будет впервые представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в подмосковной Кубинке.