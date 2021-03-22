В Белоруссии дали старт активной фазе совместных с Россией батальонных тактических учений

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия активной фазы российско-белорусских батальонных тактических учений прошла в понедельник на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии. Об этом сообщило в понедельник Минобороны России.

"Сегодня на полигоне Осиповичский вооруженных сил Республики Беларусь в Могилевской области состоялась официальная церемония открытия активной фазы совместных белорусско-российских батальонных тактических учений с участием личного состава Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В рамках сводного подразделения были проведены тренировки по отработке совместных действий по погрузке, подготовке и проведению практического десантирования.

Как уточнили в российском Минобороны, от РФ в учениях принимают участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. От ВС Белоруссии задействовано более 400 человек и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Плановые белорусско-российские тактические учения проходят в период с 15 по 27 марта текущего года.