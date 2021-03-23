ВМФ получит новейшие кабельные суда "Вятка" и "Волга" в 2023 и 2024 годах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Строящиеся на заводе "Залив" в Керчи новейшие кабельные суда океанского класса "Вятка" и "Волга" проекта 15310 передадут ВМФ России в 2023 и 2024 годах. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"По существующим планам предусматривается передача "Вятки" и "Волги" ВМФ России в 2023 и 2024 годах", - сказал он.

Ранее предполагалось передать суда в 2018 и 2019 годах, затем - в 2020-2021 годах. Задержка в строительстве возникла предположительно из-за необходимости замены импортного оборудования на отечественное.

По оценке источника, сейчас строительство судов идет по графику, проблем нет. "Это гигантские пароходы", - отметил он. Водоизмещение каждого из них составляет свыше 10 тыс. тонн, длина - около 140 м. Оба имеют 5-й ледовый класс.

Собеседник агентства добавил, что одно из судов войдет в состав Северного флота, другое - в состав Тихоокеанского.

Суда были заложены в 2015 году в Зеленодольске, с 2016 года их строительство продолжил завод "Залив". По неподтвержденной официально информации, за это время "Волга" получила новое имя - "Свияга". 18 августа 2020 года "Вятка" была спущена на воду. За ней должна была последовать "Волга", после чего сухой строительный док "Залива" будет использован для строительства двух универсальных десантных кораблей, официально заложенных на предприятии 20 июля 2020 года.