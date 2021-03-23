Россия предложила Турции возобновить работу трех пунктов пропуска в Сирии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон направил турецкой стороне предложения о возобновлении работы двух пунктов пропуска в идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска в провинции Алеппо с 25 марта из-за тяжелой гуманитарной ситуации. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского центра в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"В связи с тяжелой гуманитарной ситуацией на подконтрольных вооруженным силам Турции территориях Сирийской Арабской Республики российский Центр по примирению враждующих сторон направил турецкой стороне предложения о возобновлении работы пунктов пропуска "Саракиб" и "Мизнас" в идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска "Абу Зейдин" в районе населенного пункта Алеппо", - сказал Карпов.

По его словам, допуск гуманитарных грузов и выход беженцев предлагается организовать с 25 марта.

Обстрелы

Карпов также сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

"Вместе с тем в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 25 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), в том числе по данным сирийской стороны - 19 обстрелов", - сказал замначальника центра.

Он рассказал, что обстрелы зафиксированы в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.