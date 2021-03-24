В параде Победы на Красной площади в этом году примут участие 76 воздушных судов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади завершат 76 самолетов и вертолетов. Об этом сообщил главный штурман Военно-воздушных сил ВКС России полковник Анатолий Миняйло.

"В параде 2021 года примут участие 76 воздушных судов: 53 самолета и 23 вертолета. Подготовка уже идет полным ходом. Все расчеты выполнены", - сказал Миняйло в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, маршруты полетов спланированы таким образом, чтобы обеспечить решение задачи в любых условиях, в том числе и в сложных метеорологических.

Он рассказал, что тренировки экипажей начнутся в начале апреля.

Главный штурман сообщил, что созданная группировка авиации базируется на девяти аэродромах, включая восемь аэродромов Вооруженных Сил РФ и один аэродром Минпромторга России. Для обеспечения управления будут задействованы 40 пунктов управления, в том числе и на Спасской башне Кремля.

Подготовка к параду

По его словам, подготовку экипажей к параду Победы организовывает лично главный штурман ВВС.

"Основная задача состоит в том, чтобы разработать маршруты полетов, позволяющие экипажам парадного строя не только в сжатое время безопасно выполнить полет, но и осуществить сбор боевого порядка, заняв малые и предельно малые высоты над Красной площадью", - сказал Миняйло.

По его словам, эти высоты составляют от 200 до 400 м для самолетов и 100 м для вертолетов. "При этом экипажи должны выйти в точку показа по времени с точностью в 1-3 секунды. За точность вывода воздушных судов по месту и времени отвечает штурман", - пояснил он. Он также рассказал, что временные интервалы пролетов составляют 10 секунд между группами вертолетов и 20 секунд между самолетными группами.

Сегодня штурманская службы ВВС отмечает 105-ю годовщину со дня создания.