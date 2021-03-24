Российские штурманы ВВС встретят 105-летие образования службы на боевых постах в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 24 марта. /ТАСС/. Штурманы российских Военно-воздушных сил (ВВС) сегодня встречают свой профессиональный праздник - 105-летие со дня образования штурманской службы - на боевых постах на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал журналистам штурман Иван Антонов.

"Здесь, в командировке все строго, дисциплинировано, тут только работа. На Родине, конечно, соберемся, наши левые летчики нас поздравят, отметим. А тут - работа. <...> Специфика боевых действий, она одна: в кратчайшее время, от пяти до семи минут после получения задачи, штурману нужно подготовить самолет", - сказал Антонов.

Он пояснил, что задача штурмана - запрограммировать маршрут полета, цель, время подлета. "Рассчитать, с каким лучше заходом подойти, подготовить боеприпасы, проверить. <...> Это все делает один человек - штурман. От подготовки самолета зависит выполнение задачи", - добавил он.

Военный отметил, что в выполнении боевых задач в Сирии есть свои особенности. "Это касается авиации, которая летает на малых и предельно малых высотах. Приходится работать с бумажными картами, так как в данном районе сопредельные государства ведут помеховую работу постоянно. Иногда бывает, что навигационные комплексы работают с ошибками и надо быть готовым по старинке, так сказать, выполнять все задачи", - пояснил Антонов.

Задачи в Сирии выполняются в тесном сотрудничестве с другими подразделениями, добавил штурман, уточнив, что это инженерно-авиационная служба, метеорологическая служба и служба радиоэлектронной борьбы.

Штурманская служба

Датой начала штурманского дела в военной авиации принято считать 24 марта 1916 года. История создания службы начинается с боевого применения авиации в Первой мировой войне. С появлением воздушной разведки и оружия на аэропланах экипажам стал необходим летчик-наблюдатель или аэронавигатор. Ровно 105 лет назад была создана Центральная аэронавигационная станция (ЦАНС).

Главной задачей ЦАНС являлось проведение аэрологических наблюдений, заготовка, проверка и установка на самолетах точных приборов. Новая профессия получила название "летчик-наблюдатель". С развитием военной авиации было принято решение о введении в авиационных частях должности "стрелок-бомбардир", который в полете играл активную роль навигатора и бомбардира. И только к началу Великой Отечественной войны в кабине боевого самолета появился новый член экипажа - штурман.

Штурманской службой была разработана аэронавигация воздушной трассы из США в СССР через Аляску, Дальний Восток, Сибирь для переброски американских самолетов по ленд-лизу.