Минобороны показало кадры массового десантирования из Ил-76 с боевыми машинами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры массового десантирования личного состава ВДВ с боевыми машинами БМД-2К-АУ на площадке приземления Будихино в Костромской области.

На записи, опубликованной в среду в видеохостинге YouTube, видна погрузка личного состава в самолет и кадры массового приземления.

"Кадры массового десантирования личного состава ВДВ, боевых машин и парашютных платформ с боеприпасами из самолетов Ил-76МД в ходе летного тактического учения Центра боевого применения и переучивания военно-транспортной авиации", - пояснили в Минобороны.

Там отметили, что в учениях приняли участие более 1,5 тыс. десантников, шесть БМД-2К-АУ и три парашютные платформы П-7.