Фрегат "Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковые ракеты "Циркон" в Баренцевом море

МУРМАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, вышел в Баренцево море для испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота в среду.

"Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням", - говорится в сообщении.

После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернется в основной пункт базирования - Североморск.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Он успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.