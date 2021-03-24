Минобороны расширит перечень рассекречиваемых документов времен Второй мировой войны

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ отменило приказы о рассекречивании архивных документов периода 1941-1945 годов в связи с регистрацией нового приказа, расширяющего период и перечень документов, к которым исследователи смогут получить доступ. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны", - сообщили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что сейчас работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и наполнению обобщенных банков данных "Память народа", "Подвиг народа" и "Мемориал" организована в соответствии с новым приказом министра обороны Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 589 "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-морского флота периода Второй мировой войны".

"В связи с регистрацией нового документа в Минюсте России приказы министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 181 "О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и от 30 мая 2009 года № 492 "О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 8 мая 2007 г. № 181" были отменены как утратившие свою актуальность", - сказали в МО РФ.

Ранее некоторые СМИ распространил информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отменил подписанный в 2009 году тогдашним главой Минобороны РФ Анатолием Сердюковым приказ о рассекречивании материалов периода 1941-1945 годов, хранящихся в архивах военного ведомства.