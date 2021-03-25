Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

СТЕПАНАКЕРТ, 25 марта. /ТАСС/. Миротворцы Центра гуманитарного реагирования доставили в Степанакерт предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами гуманитарную помощь. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В ходе проведенных накануне гуманитарных акций в городскую больницу города Степанакерта российскими миротворцами совместно с представителями Русской гуманитарной миссии и благотворительных фондов "Доктор Лиза" и "Спеши к добру" было доставлено более 50 наименований медицинского оборудования и расходных материалов", - говорится в сообщении.

В частности, военнослужащие российского миротворческого контингента доставили дефибрилляторы, электрокардиограф, одноразовые простыни, лицевые маски, антисептические средства и иное медицинское имущество.

"Российскими Вооруженными Силами было оказано содействие в доставке гуманитарной помощи непосредственно в Нагорный Карабах. Надеемся, что все оборудование, переданное в больницу, поможет в лечении и реабилитации после болезней жителей Нагорного Карабаха", - привели в Минобороны слова начальника Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Игоря Сивакова.

Кроме того, ученикам средней школы №3 им. А. С. Грибоедова в Степанакерте миротворцы доставили более 350 книг, в том числе учебники и художественную литературу, а также настольные игры. Эти подарки передали московские школьники и их родители.

В соответствии с договоренностями между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня в Нагорном Карабахе. Для контроля за его соблюдением в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ, основу которого составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.