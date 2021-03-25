"Русские витязи" впервые отработали боевые стрельбы на самолетах Су-35С

КУБИНКА /Московская область/, 25 марта. /ТАСС/. Летчики авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" впервые провели боевые стрельбы на самолетах Су-35С в ходе плановых полетов совместно с экипажами пилотажной группы "Стрижи". Об этом сообщил журналистам командир звена авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" майор Сергей Наказный.

"Сегодня мы выполнили практические пуски управляемых ракет Р-73 на полигоне "Ладога". Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи". Выполнили задачу с отличным качеством. Пуски произвели штатно", - сказал Наказный.

Он отметил, что основной задачей тренировки была моральная подготовка летчиков, а также отработка точного прицеливания и произведения пуска.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что экипажи авиагруппы "Русские Витязи" впервые провели боевые стрельбы на самолетах Су-35С, что стало одним из завершающих этапов переучивания и освоения нового типа авиационной техники. Молодые экипажи "Стрижей" впервые выполнили практические пуски ракет по воздушным целям.

Летчики вылетели с аэродрома Кубинка и применили ракеты "воздух-воздух" на полигоне Ладога. "Предварительно одним из самолетов Су-35С сбрасывалась парашютная мишень, имитировавшая тепловую цель, например, двигатель самолета условного противника", - пояснили в министерстве.

В Минобороны РФ отметили, что экипажи пилотажных групп выполняли пуски ракет по воздушной цели на высоте около 9 тыс. м и на скорости порядка 700 км/ч.

"Летчики "Стрижей" также отработали посадку на оперативный аэродром в Республике Карелия", - рассказали в ведомстве.

Самолеты

Полеты выполнялись на самолетах МиГ-29, Су-30СМ, Су-35С. В тренировке приняли участие более 10 экипажей Центра показа авиационной техники им. И. Н. Кожедуба.

В июле 2020 года сообщалось, что пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С. Четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в Кубинке.

Впервые самолеты Су-35С вошли в состав группы в ноябре 2019 года. В 2016 году на вооружение поступили истребители Су-30СМ.

В августе пилотажная группа ВКС России "Стрижи" на форуме "Армия-2020" впервые представила летную программу на девяти истребителях МиГ-29. Ранее группа демонстрировала пилотаж на шести истребителях.