Более 12 тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве 9 мая

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 12,5 тыс. человек примут участие в военном параде, который пройдет на Красной площади в Москве в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"9 мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов", - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии военного ведомства.

По словам министра, в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

Он отметил, что благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов.

"Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований - к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19", - сказал Шойгу.

Подготовка к военному параду на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по оценке министра, "идет полным ходом".

Мероприятия и парады

Торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 377 городах и населенных пунктах, военные парады - в 28 российских городах, уточнил министр обороны.

"Помимо Москвы военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примет участие более 47 тыс. человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ в четверг.

Министр сообщил, что "торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе, пройдут в 377 городах и населенных пунктах".