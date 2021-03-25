Шойгу: в Восточном военном округе усовершенствуют системы мобилизационного развертывания

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совершенствование системы мобилизационного развертывания станет одной из основных задач Восточного военного округа в 2021 году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в четверг на заседании коллегии ведомства.

"В текущем году основные усилия военного округа сосредоточены на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве и обустройстве объектов военной инфраструктуры, обеспечении войск современным вооружением, повышении эффективности мероприятий подготовки войск", - сказал Шойгу.

Он отметил, что военнослужащие округа не только занимаются боевой учебой, но и задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Шойгу, в частности, напомнил, что после того, как на Приморье обрушился мощный циклон, силами 17 сводных отрядов из более чем 500 военнослужащих и 86 единиц техники была расчищена территория от упавших деревьев и строительных конструкций, разобрано от завалов 165 километров дорог.

По его словам, "развернутые во Владивостоке и городе Артёме 18 полевых кухонь приготовили и выдали местному населению свыше 32 тыс. порций горячего питания".

Восточный военный округ в 2020 году успешно решил все задачи в условиях сложной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Шойгу.

"В условиях сохранения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Восточный военный округ в прошедшем году успешно решил все поставленные перед ним задачи", - сказал Шойгу.

Министр отметил, в частности, что впервые в целях контроля и безопасности Северного морского пути в Арктической зоне отработаны вопросы оперативного развертывания группировки сил Тихоокеанского флота на Чукотском операционном направлении.