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Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%

До конца года ВДВ получат еще два батальонных комплекта модернизированных боевых машин десанта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Доля современных образцов вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжаются поставки современного вооружения и военной техники, доля которых достигла почти 72%. В феврале в войска поступил десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. До конца года будут поставлены еще два", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил, что завершены государственные испытания защищенного автомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ".

По словам Шойгу, "укомплектованность военнослужащими по контракту составляет 72% от общей численности".

Прикрытие дальневосточных рубежей

Зенитные ракетные комплексы С-300В4, развернутые на Курилах, С-400 - на Сахалине и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ - на Чукотке обеспечили надежное прикрытие российских дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей, рассказал Шойгу.

"С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин - на системах С-400, на Чукотке - высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - сказал министр.

"В целом, - отметил министр, - это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей - от Чукотского до Японского морей". По его словам, система противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) получила дальнейшее развитие.

"В рамках Государственной программы вооружения продолжается переоснащение войск округа. В прошлом году они получили более 900 единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи", - сказал Шойгу.

Он отметил, что активное внедрение опыта современных вооруженных конфликтов, передовых методик организации и проведения занятий, тренировок и учений позволили в прошлом году существенно повысить результативность мероприятий оперативной и боевой подготовки по сравнению с 2019 годом.

Шойгу подчеркнул, что пятый год подряд танковые экипажи ВВО становятся победителями Армейских международных игр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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