Ростех начнет выпуск нового гидроакустического покрытия для подлодок проекта "Борей-А"

ЧЕБОКСАРЫ, 25 марта. /ТАСС/. Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева (предприятие входит в "Технодинамику" госкорпорации "Ростех") в мае начнет выпуск модернизированного гидроакустического покрытия для стратегических атомных подлодок "Борей-А", сообщил журналистам заместитель гендиректора предприятия по резинотехническому производству Сергей Сандалов.

"Для проектов подлодок "Борей-А" и "Ясень" разработаны два новых уникальных покрытия. Для "Ясеней" покрытие внедрено в производство в 2014 году. Для "Борея-А" модернизированное покрытие сейчас ставится на производство, сроки запуска - в мае 2021 года", - сказал он.

Внешнее резиновое покрытие российских подлодок предназначено для снижения их заметности и позволяет эффективно подавлять собственные шумы и внешние гидролокационные сигналы.

Сандалов пояснил, что покрытие подлодок состоит из отдельных пластин весом до 80 килограммов. Каждая пластина сделана из нескольких слоев резины и содержит специальные каналы для поглощения акустических волн. Пластины крепятся снаружи на легкий корпус подлодки с помощью герметика и дополнительно фиксируются винтами (бонками). После наносится краска.

ЧПО им. В.И. Чапаева является единственным в России предприятием, выпускающим гидроакустическое покрытие для всех типов отечественных подлодок по полному технологическому циклу. Производство покрытий для субмарин создано в 1968 году. С 2003 по 2020 годы проведена его полная модернизация под выпуск гидроакустических покрытий для подлодок поколений 4 и 4+.