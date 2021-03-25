"Циркон" успешно прошел испытания с надводного носителя

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя - фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота - успешно завершены, в ближайшее время начнутся государственные испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"ЛКИ "Циркона" с использованием фрегата "Адмирал Горшков" успешно завершены. Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в "колышек" (центр условного круга, в который должна попасть ракета)", - сказал он.

По его словам, ориентировочно в мае-июне начнутся государственные испытания "Циркона" с фрегата. "Будет выполнено несколько пусков", - добавил он.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию Тактическое ракетное вооружение), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее сообщалось, что программа ЛКИ гиперзвуковой ракеты "Циркон" в 2020 году успешно и в полном объеме выполнена, осуществлено три пуска с фрегата "Адмирал Горшков", два - по морским целям, один - по наземной.

Говоря о предстоящих испытаниях "Циркона" с борта подводного носителя - атомной подводной лодки "Северодвинск" - собеседник агентства отметил, что на этот год запланированы по меньшей мере два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания будут проводиться в 2022 году с последующим принятием ракеты на вооружение.

Ранее другой источник ТАСС сообщил, что первый испытательный пуск гиперзвукового "Циркона" с подводного носителя будет выполнен не раньше июня.