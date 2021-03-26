Источник: второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В запланировали на 30 марта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершит свой второй испытательный полет с аэродрома Воронежского авиазавода 30 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"В конце января 2021 года закончились низкочастотные испытания самолета, затем состоялась выкатка машины на аэродром. Датой второго вылета назначено 30 марта", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Первый полет транспортник Ил-112В совершил 30 марта 2019 года, второй был запланирован на апрель 2020 года, но не состоялся из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая уже завершена.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года.