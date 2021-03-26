{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 26 марта заслушает доклад о ходе учений на Северном флоте

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент в пятницу работает в Ново-Огарево

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад главкома Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Николая Евменова о ходе учений на Северном флоте. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в пятницу работает в Ново-Огарево. "Сегодня в середине дня президент заслушает доклад главкома ВМФ Евменова о том, как проходят учения на Северном флоте", - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что вечером у президента может состояться международный телефонный разговор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичЕвменов, Николай Анатольевич
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
Документ был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года
Читать полностью