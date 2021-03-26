Путин 26 марта заслушает доклад о ходе учений на Северном флоте

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклад главкома Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Николая Евменова о ходе учений на Северном флоте. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в пятницу работает в Ново-Огарево. "Сегодня в середине дня президент заслушает доклад главкома ВМФ Евменова о том, как проходят учения на Северном флоте", - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что вечером у президента может состояться международный телефонный разговор.