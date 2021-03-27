Топ-5 самых известных атомных подлодок "Севмаша", которые всплывали во льдах Арктики

Впервые в истории российского Военно-морского флота (ВМФ) три атомные подводные лодки (АПЛ) выполнили одновременное всплытие из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 м. Также впервые в истории российского флота была выполнена практическая торпедная стрельба атомной подлодки из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность. Это состоялось в ходе арктической экспедиции "Умка-​​​​2021" при участии Русского географического общества. Об этом 26 марта доложил президенту РФ Владимиру Путину главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Как подчеркнул глава государства, нынешние комплексные учения в Арктике продемонстрировали способность российского флота действовать в суровых северных широтах, а арктическая экспедиция не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в современной истории Российской Федерации. Проведение подобных экспедиций ВМФ будет продолжено и в дальнейшем. В соответствии с опубликованной Минобороны РФ на YouTube видеозаписью во всплытии принимали участие, предположительно, подлодки проекта 667БДРМ и проекта 955 "Борей", построенные на крупнейшей отечественной верфи "Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации). Именно здесь было построено больше половины всего атомного флота Советского Союза и России. "В освоении ряда направлений строительства атомоходов мы были первопроходцами. Родина первой отечественной атомной подлодки, "Севмаш" и по сей день не имеет конкурентов в этой области среди российских предприятий. Здесь создана сильная кораблестроительная школа, которая позволяет нам решать такие задачи, которые не под силу ни одной верфи Росси, — рассказывал в одном из интервью ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. 1. Первая отечественная АПЛ "Ленинский комсомол" (К-3) 17 июля 1962 года подлодка проекта 627 "Ленинский комсомол", построенная на Севмаше в 1958 году, под командованием капитана 2-го ранга Льва Жильцова впервые в истории отечественного флота всплыла в районе Северного полюса.

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"Все помню до мельчайших подробностей. Это было ведь главным событием всей моей жизни. Штурман доложил мне о приближении к полюсу за пятьдесят минут. Вахтенный офицер объявил об этом по радио. Все бодрствовали. Стали готовить завтрак, торт испекли. Александр Иванович Петелин предложил мне выступить по трансляции, поздравить всех участников похода со столь знаменательным событием, — рассказывал Жильцов о походе. — Я человек не сентиментальный, но тогда говорить было трудно от нахлынувших чувств. Ровно в 6.50 прозвучало: "Есть полюс!" И в ответ во всех отсеках раздалось дружное "Ура!". На обратном пути мы всплыли почти у полюса. Описать то зрелище у меня слов не хватит. Передали донесение на флот. Получили ответное радио. Тут же пришла и правительственная телеграмма с поздравлениями". За успешное выполнение специального задания контр-адмирал А. Петелин, капитан 2-го ранга Л. Жильцов, инженер-капитан 2-го ранга Р. Тимофеев удостоились звания Героя Советского Союза. А весь личный состав атомохода — государственных наград. 2. "Последователь" первой АПЛ — корабль проекта 627А К-181 В период с 25 сентября по 4 октября 1963 года атомоход проекта 627А, построенный в 1962-м, совершил арктический поход в район Северного полюса. 29 сентября 1963 года в 6 часов утра лодка вышла в расчетную точку. Корабль проплыл подо льдом более тысячи миль. 29 сентября 1963 года эхоледомеры показали, что непосредственно в районе Северного полюса имеется полынья достаточных размеров (толщина льда в 40 см не предоставляла для подлодки никаких проблем — прим. ТАСС). В 6 часов 51 минуту она произвела всплытие в полынье, в непосредственной близости от полюса. На льду на специально установленной мачте были подняты государственный и Военно-морской флаги. Экипажу разрешили сойти на лед, где состоялся митинг. 3. "Верхотурье" на Северном полюсе К-51 "Верхотурье" первой в линейке атомоходов проекта 667БДРМ (шифр "Дельфин") в ходе арктического похода осуществила всплытие на Северном полюсе. Это произошло в сентябре 1987 года. После всплытия экипаж субмарины выполнил пуск двух баллистических ракет из надводного положения на минимальную дальность по полигону Чижа на мысе Канин Нос (Архангельская область). "Верхотурье" была построена на Севмаше в 1984 году. Такие лодки имеют длину 167 и ширину 12 м, водоизмещение около 18 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения — 400 м, крейсерская скорость под водой — до 24 узлов (около 44,5 км/ч), экипаж — 140 человек. На их вооружении — 16 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Синева". Всего с 1984 по 1990 год было построено семь крейсеров этого типа. В настоящий момент в составе флота находится шесть таких лодок.

Описание Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", 2013 год © Лев Федосеев/ТАСС

4. "Дмитрий Донской" ставил эксперименты в Арктике Атомные подводные лодки проекта 941. В Советском Союзе их называли "Акулами" (по классификации НАТО — "Тайфун", проектант — Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"): "Дмитрий Донской", ТК-202, ТК-12, ТК-13, ТК-17, "Архангельск" и "Северсталь". Они занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие атомные подводные лодки в мире. По уникальности технических решений проект 941 остается непревзойденным в мировом кораблестроении и до сих не утратил своей роли.

По данным пресс-службы Севмаша, сконструированы и построены так, чтобы могли выполнять задачи во льдах Арктики — рубка имеет ледовые подкрепления, облегчающие всплытие. "Дмитрий Донской" в 1983 и 1985 годах выполняла задачу на Северном полюсе: испытать воздействие льда на корпус корабля при всплытии. "Наша атомная подводная лодка первый раз пошла в Арктику в 1983 году, чтобы определить свои возможности во льдах и произвести стрельбу, — вспоминал ветеран-подводник Валерий Кисеев (в то время — командир БЧ-5 "Дмитрий Донской"). — На Севмаше перед походом крышу рубки укрепляли специальными подкреплениями. На Северном полюсе, используя приборы, искали лед двухметровой толщины для всплытия крейсера. "Дмитрий Донской" успешно проламывая лед, несколько раз всплывал в разных районах. Снизу лед мягкий, как тесто, верхняя часть плотная. При всплытии на крышке находилась льдина весом 30-50 тонн. В течение 5-7 минут группа подводников ее раскалывала и сбрасывала. После всплытия производили стрельбу ракетами".

Мы ставили разные эксперименты, выполняя задачу испытать воздействие льда на корабль. Самый толстый слой льда, который мы проламывал составлял 2,8-3 метра, это больше, чем берет любой ледокол Валерий Кисеев ветеран-подводник

5. "Северсталь" всплыла во льдах и отстрелялась Еще одна подлодка проекта 941 — АПЛ "Северсталь" постройки 1989 года — в ноябре 1996-го совершила поход на Северный полюс, успешно всплыла во льдах и произвела учебный пуск МБР.

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Лодка этого проекта способна своим корпусом взломать лед толщиной до 2,5 метров, но на ход управления это не никак влияет, ведь лодка имеет легкий (внешний) и прочный (внутренний) корпуса. "На корабле есть специальные приборы, которые измеряют толщину льда. Мы ищем полынью, сначала носом поднимается лодка, потом уже рубка. Сверху легкий корпус имеет резиновое покрытие, предназначенное для улучшения скрытности", — рассказывал в интервью ТАСС механик "Северстали" Дмитрий Краснов, который начинал свою службу на "Дмитрии Донском". По данным открытых источников, лодка совершила восемь боевых служб, произвела три ракетные стрельбы. Именно эта лодка считается самой боевой, она была на Северном полюсе, стреляла всем боекомплектом (20 ракет) — из надводного и подводного положения. Это было в 1997 году при капитане 1-го ранга Александре Богачеве, который является мировым рекордсменом по числу запусков баллистических ракет под его командованием (всего – 58). Кстати, до сих пор на корпусе этой лодки, которая находится у причала Беломорской военно-морской базы Северного флота, видна вмятина. По воспоминаниям Богачева, этот инцидент произошел в 1995 году при всплытии корабля за несколько дней до залпа.

Описание АПЛ "Северсталь", 2002 год © Илья Курганов/ТАСС

"Было очень сильное течение, мы нашли полынью. Причем, по данным навигационного комплекса, точность всплытия была великолепной, то есть именно в географической точке, — рассказывал он. — Начали всплывать — полынья уходит. Попытались подогнать лодку под полынью, никак не получается, полынья быстрее. Три с половиной часа гонялись, но в конце концов всплыли все-таки. Но как оказалось, на глубине примерно 40 метров лодку течением развернуло, и она не вдоль полыньи встала, а поперек. Корма подо льдом оказалась, и льдина большая разломилась пополам. Часть, которая попала на корпус, ударила и сделала вмятину на правом борту". "У подводников надежда только на себя и свой крейсер" В ходе прошедшей арктической экспедиции "Умка-2021" экипажи атомных субмарин в очередной раз доказали, что льды Северного Ледовитого океана – идеальная маскировка для таких подводных кораблей. Они становятся практически неуязвимыми для вероятного противника. Проломил корпусом лед, произвел пуск ракеты и скрылся.