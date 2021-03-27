"Альтиус" стал первым отечественным дроном со спутниковой связью

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Альтиус" стал первым отечественным дроном, оснащенным терминалом спутниковой связи. Об этом в субботу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил главный конструктор проекта "Альтиус" Илья Матвеев.

Приемник спутниковой связи размещен под головным обтекателем БЛА.

"Этот бортовой терминал спутниковой связи разработан в России, в том числе для применения в составе нашего борта. Наш беспилотник является первым, в состав которого установили подобного рода возможности радиосвязи", - сообщил он.

"Альтиус" - проект тяжелого ударного беспилотника большой дальности и продолжительности полета. Он способен нести различную полезную нагрузку, в том числе и комплекс вооружения.