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Российские десантники вернулись в пункт постоянной дислокации после учений в Белоруссии

Тактические учения проходили с 15 по 27 марта

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Военнослужащие усиленной парашютно-десантной роты Псковского-гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ вернулись в пункт постоянной дислокации после учений в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.

"Сегодня личный состав усиленной парашютно-десантной роты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск прибыл на железнодорожную станцию города Псков", - говорится в сообщении.

Тактические учения проходили с 15 по 27 марта на территории Белоруссии. Как уточнил заместитель командира дивизии по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин, все поставленные цели достигнуты в полном объеме. "С поставленной задачей личный состав справился и достиг высоких показателей. Действия личного состава роты оценены на оценку "отлично", - отметил он.

Церемония закрытия учений прошла на полигоне Осиповичский в Могилевской области. В учениях было задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций и около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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