В центре "Динамика" рассказали о новых динамических вертолетных тренажерах

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первые отечественные вертолетные тренажеры на шестистепенном подвижном основании способны создавать "полную иллюзию полета" на настоящей машине. При этом перегрузки, испытываемые экипажем на симуляторе, могут достигать 2,5g, рассказал в интервью ТАСС главный конструктор по техническим средствам обучения Центра научно-технических услуг "Динамика" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Валерий Иваненко.

Как и на чем учатся летать летчики боевых вертолетов

Полная иллюзия полета. Как и на чем учатся летать летчики боевых вертолетов

"На таком тренажере мы пытаемся обмануть мозжечок, создавая полную иллюзию полета. Кабина не повторяет текущее положение вертолета в пространстве, она создает совершенно другие перемещения только для того, чтобы создать соответствующие ускорения", - сказал он.

По словам генконструктора, программисты центра "Динамика" работали около 2,5 лет над созданием программного обеспечения для формирования соответствующих перегрузок на симуляторе. При этом ПО для подвижности создавалось под каждый тип вертолета свое. Например, для тренажеров морских вертолетов Ка-27М в программе при посадке на палубу заложено ощущение морской качки.

Российская разработка

Как подчеркнул Иваненко, созданные комплексные тренажеры на шестистепенной подвижности соответствуют высшей категории по правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации). И являются полностью российской разработкой от начала и до конца.

Первые такие симуляторы поступили в начале года в центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске для обучения экипажей противолодочных вертолетов Ка-27М и палубных ударных вертолетов Ка-52К.

Для сравнения, пассажиры гражданских авиалайнеров на взлете испытывают перегрузки в 1,5g. Космонавт при спуске в космическом кораблей "Союз" испытывает перегрузки в 3-4g. Предельные переносимые организмом перегрузки - 8-10g.