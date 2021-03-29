В Омской области началась комплексная проверка ракетного объединения

МОСКВА. 29 марта. /ТАСС/. Контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с привлечением более 3 тыс. военнослужащих началась в понедельник, сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечено, что в ходе учений "на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", а также противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа".

Основная цель учений - "совершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всех видов обеспечения", сказано в пресс-релизе. В общей сложности к учениям привлечены "более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники", информирует ведомство.

"В ходе проверки особое место займет командно-штабное учение, проводимое под личным руководством командующего РВСН с Барнаульским ракетным соединением", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, проверка плановая, проводится комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения. "Среди основных целей проверки - оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного объединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год", - говорится в сообщении.

Комиссия "проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач по предназначению, сообщает Минобороны России.