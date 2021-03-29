Заместители глав Минобороны РФ и Южной Кореи обсудили перспективы военного сотрудничества

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заместители министров обороны России и Южной Кореи генерал-полковник Александр Фомин и Пак Чже Мин обсудили перспективы сотрудничества в военной области на встрече в Сеуле. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, а также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что также Фомин встретился с заместителем председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея генерал-лейтенантом Юн Ый Чхолем.

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по окончании стратегического диалога стороны подписали соглашение между правительством России и правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны", - сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее представитель южнокорейского министерства национальной обороны прокомментировал итоги состоявшихся в Сеуле переговоров между заместителями глав оборонных ведомств двух стран. По его словам, Фомин сказал, что Россия поддерживает мирный процесс, инициированный правительством Республики Корея, подчеркнув, что Россия продолжит прилагать дипломатические усилия, направленные на установление прочного мира на Корейском полуострове. По данным представителя оборонного ведомства Южной Кореи, в ходе встречи стороны подписали соглашение, направленное на активизацию двустороннего сотрудничества в военной сфере, и договорились расширять регулярные обмены на командном уровне.