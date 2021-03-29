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Саперы России завершили миссию разминирования в Лаосе, обезвредив свыше 1 тыс. боеприпасов

Разминирование проводилось совместно с военнослужащими отряда U-58 Народной армии Лаоса, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Отряд Международного противоминного центра ВС РФ завершил гуманитарное разминирование в районе аэродрома Тхонгхайхин в лаосской провинции Сиангкхуанг, обезвредив свыше 1 тыс. боеприпасов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"В ходе выполнения работ с декабря 2020 года по март 2021 года российскими специалистами на лаосской территории свыше 3 га было обнаружено и обезврежено более 1 тыс. взрывоопасных предметов. Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам", - сообщили в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, разминирование проводилось совместно с военнослужащими отряда U-58 Народной армии Лаоса. Очищенная территория передана представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаоса.

Также российские специалисты подготовили лаосских саперов на базе филиала Международного противоминного центра ВС РФ и передали им новейшие российские средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера.

Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаос.

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