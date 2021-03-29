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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

На военную службу призовут почти 135 тыс. человек
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который пройдет с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек", - говорится в документе.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Весной 2020 года в Вооруженные силы РФ были призваны 135 тыс. человек.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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