Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Два стратегических российских ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями в сопровождении истребителей МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. <...> Продолжительность полета составила более восьми часов", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России.

В военном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.