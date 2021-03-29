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Работу трех пунктов пропуска в Сирии приостановят из-за обстрелов

Обстановка ухудшается в районах, прилегающих к пунктам "Саракиб" и "Мизнас" в Идлибе и "Абу-Зейдин" в Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Карпов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Работа трех пунктов пропуска в провинциях Идлиб и Алеппо будет приостановлена с 30 марта из-за того, что террористы на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, обстреливают коридоры и блокируют передвижение граждан. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, продолжает ухудшаться обстановка в районах, прилегающих к открытым при содействии российского ЦПВС пунктам пропуска "Саракиб" и "Мизнас" в провинции Идлиб и "Абу-Зейдин" в провинции Алеппо.

"Террористические организации, активизировавшие свою деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода. В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей", - сказал Карпов.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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