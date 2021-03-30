Конструктор заявил, что боевой экраноплан "Лунь" остается мощнейшим оружием XXI века

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Единственный в мире отечественный серийный боевой экраноплан проекта 903 "Лунь" остается мощным оружием XXI века. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор "Луня" Владимир Кирилловых, которому во вторник исполнилось 90 лет.

"Экраноплан "Лунь" еще является оружием XXI века, такого ни у кого нет. Шесть ракет "Москит" в сочетании с его скоростью - это очень мощное оружие", - сказал Кирилловых. По его словам, эксперты высоко оценили боевые возможности экраноплана.

"Лунь" был способен задачи решать, любые задачи против любых надводных сил предполагаемого противника, в том числе и авианосных соединений", - подчеркнул главный конструктор. Единственный экраноплан проекта 903 "Лунь" был построен в 1983-1990 годах. Он оснащался тремя сдвоенными пусковыми установками противокорабельных ракет "Москит". Благодаря высокой скорости движения (500 км/ч) и незаметности для радаров экраноплан мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.

В настоящее время "Лунь" доставлен в парк "Патриот" в Дербенте. Планируется, что он станет его центральным экспонатом.

Разработка новых экранопланов

Председатель совета директоров Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) им. Р. Е. Алексеева Георгий Анцев сообщил ТАСС, что предприятие ведет разработку новых экранопланов. "Сегодня ЦКБ им. Р. Е. Алексеева продолжает работу над новыми экранопланами, а также серийно выпускает современные скоростные суда", - сказал он по случаю 90-летия Владимира Кирилловых.

По словам Анцева, предприятием разработан ряд гражданских экранопланов взлетной массой от 6 до 350 т. "Они могут применяться для пассажирских и грузопассажирских перевозок и выполнения поисково-спасательных задач", - сообщил Анцев.

Владимир Кирилловых - один из ведущих мировых специалистов в области проектирования и испытаний экранопланов различного типа. За более чем 65 лет работы в Центральном конструкторском бюро имени Р. Е. Алексеева при его непосредственном участии были созданы первые суда на подводных крыльях "Ракета", "Метеор", а также не имеющие мировых аналогов пилотируемые модели первых экранопланов, в частности КМ ("Каспийский монстр"), "Лунь" и "Орленок". В настоящее время он продолжает работать на предприятии в должности советника генерального директора.

ЦКБ им. Р. Е. Алексеева является лидирующим российским разработчиком и производителем экранопланов. Предприятием разработано более 40 проектов экранопланов различного назначения и построено свыше 30 единиц этой техники.