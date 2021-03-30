В России планируют выпускать до 12 самолетов Ил-112В в год

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Воронежский авиационный завод будет способен выпускать до 12 новейших военно-транспортных самолетов Ил-112В в год. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

30 марта Ил-112В совершил своей второй полет с аэродрома Воронежского авиационного завода.

"С момента первого полета, в ходе которого были проверены основные аэродинамические характеристики, были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна, что позволило передать самолет на этап предварительных испытаний, проводимых совместно с министерством обороны. Параллельно идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолетах данного типа и обеспечит устойчивую загрузку предприятия", - цитирует пресс-служба ОАК слова Яркового.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года.