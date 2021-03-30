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Минобороны показало кадры учебно-боевых стрельб систем С-400 и комплексов "Бук-М2"

В качестве учебных целей использовались ракеты-мишени типа "Стриж", "Армавир", "Пищаль" и "Саман"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Минобороны показало кадры боевых стрельб расчетов зенитных систем С-400 и комплексов "Бук-М2" на учении в Бурятии.

'YouTube/Минобороны России'

На записи, опубликованной во вторник в видеохостинге YouTube, видно передвижение колонн боевых экипажей комплексов "Бук-М2" и зенитно-ракетных систем С-400, а также развертывание на позиции пусковых установок ЗРС С-400. Также показана работа боевого расчета и пуски ракет. На кадрах видно, как одна из ракет комплексов ПВО поразила ракету-мишень.

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 и комплексов "Бук-М2" провели боевые стрельбы в ходе масштабного учения по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны Восточного военного округа на полигоне Телемба в Республике Бурятия", - пояснили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в качестве учебных целей использовались ракеты-мишени типа "Стриж", "Армавир", "Пищаль" и "Саман".

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