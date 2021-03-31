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Путин анонсировал серию совещаний в Сочи по вопросам ОПК

НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что традиционная серия совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи готовится.

"Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших совещаний в Сочи, некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства", - сказал Путин, комментируя выступление главы РСПП Александра Шохина на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021-2023 годы.

Путин считает возможной национализацию предприятий, не исполняющих гособоронзаказ
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