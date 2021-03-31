Российский корвет и танкер завершили переход по Суэцкому каналу

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Корвет Балтийского флота "Стойкий" и танкер "Кола", выполняющие задачи дальнего похода, завершили прохождение Суэцкого канала. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.

"Находящиеся в дальнем походе российский боевой корабль и танкер, завершив прохождение Суэцкого канала, взяли курс на сирийский порт Тартус. Там, во время захода в ближайшие дни, пополнят запасы воды и продовольствия до требуемых норм, а также проведут планово-предупредительные осмотры кораблей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что во время плавания в Индийском океане экипаж корвета "Стойкий" провел несколько десятков учений различной направленности, маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора, находящиеся на борту, отработали антипиратские учения. Совершены деловые заходы в порты Ирана и Омана.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске Калининградской области для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.