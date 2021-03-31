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Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры с главой Комитета начальников штабов ВС США

Как уточнили в Минобороны, разговор состоялся по инициативе американской стороны

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в среду.

"Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В прошлый раз телефонные переговоры Герасимова и Милли прошли в январе этого года. Тогда разговор тоже состоялся по инициативе американской стороны, темы обсуждения включали вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе обстановку в плане безопасности.

Теги
СШАРоссияГерасимов, Валерий Васильевич
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