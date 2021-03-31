Новым начштаба - первым замкомандующего 15-й армией ВКС стал полковник Андрей Ревенок

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новым начальником штаба - первым заместителем командующего 15-й армией ВКС особого назначения полковника Андрея Ревенка. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в среду.

"Командующий космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко представил руководящему составу космических войск ВКС нового начальника штаба - первого заместителя командующего 15-й армией ВКС особого назначения полковника Андрея Ревенка", - отметили в военном ведомстве, уточнив, что он был назначен на эту должность указом президента.

Генерал-майор Анатолий Нестечук, который ранее был начальником штаба - первым замкомандующего 15-й армии ВКС, назначен заместителем начальника Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Ранее Ревенок занимал должность начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии ВКС. Теперь на его место назначен полковник Сергей Сучков, который занимал должность начальника Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии ВКС (ОсН). Он также был представлен генерал-полковником Александром Головко руководящему составу космических войск ВКС.

"На должность начальника Главного центра разведки космической обстановки назначен полковник Антон Оголев, проходивший до этого назначения службу в должности заместителя начальника штаба 15-й армии ВКС (ОсН)", - добавили в Минобороны.

В новость внесена правка (19:03 мск) - уточняется должность в заголовке и первом абзаце.