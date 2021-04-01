В России начинается весенний призыв в армию

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Весенняя призывная кампания 2021 года, которая стартует в четверг, пройдет на фоне активной вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе работников военкоматов. Согласно подписанному в понедельник указу президента Владимира Путина, с 1 апреля по 15 июля на военную службу будут призваны более 134 тыс. человек.

Призывная кампания пройдет в 83 субъектах РФ за исключением Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где призыв проводится только осенью.

По распоряжению министра обороны, к призывникам будут допущены только сотрудники военных комиссариатов, прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также переболевшие и имеющие антитела.

Призывников ждет термометрия, масочно-перчаточный режим и тестирование на ковид. "Тестирование призывников будет осуществляться как на сборном пункте, так и по прибытии в воинскую часть", - сообщил в "Красной звезде" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. По его словам, в этом году в стандартный несессер, выдаваемый в военкомате, будет входить средство для дезинфекции рук. А по прибытии в часть пополнение пройдет двухнедельный карантин.

Ограничительные меры коснутся торжественных проводов призывников. "Учитывая условия пандемии, мы на сегодняшний день избегаем массовых отправок, проведения каких-то торжественных мероприятий, как раньше было, присутствия родных, ветеранов", - сообщил начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский в интервью телеканалу "Россия-24".

Отдельное внимание будет уделено перевозке военнослужащих - весь транспорт будет обрабатываться непосредственно перед посадкой. Предусмотрена перевозка только отдельными вагонами или воинскими эшелонами, где исключены контакты с гражданским населением. В залах и местах ожидания вокзалов и аэропортов призывники будут находится изолированно от остальных граждан в специально отведенных помещениях. Для встречи воинских команд будет использоваться только военный транспорт.

Горячая линия

Традиционно во время призыва будут работать горячие линии для призывников и их родителей. В эту призывную кампанию прямая телефонная линия Генштаба начнет работу 15 апреля. Звонки будут приниматься во вторник и четверг с 10:00 до 12:00 мск.

Вся актуальная информация об осеннем призыве будет доступна на сайте военного ведомства, а в разделе "Контакты" можно обратиться в действующие электронные приемные.

Демобилизация

Демобилизация военнослужащих призыва 2020 года будет проходить в соответствии с законом, никаких задержек и изменений не ожидается.

"Увольнение военнослужащих в запас будет проведено в соответствии с законодательством в установленные сроки. Перед убытием к месту жительства с каждым из них будет проведен инструктаж специалистами медицинских служб о соблюдении мер личной гигиены, их также обеспечат масками и дезинфицирующими средствами", - приводит слова генерал-полковника Бурдинского газета "Красная звезда".