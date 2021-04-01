{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков сообщил о подготовке серии оборонных совещаний у Путина

Точных сроков их проведения еще нет, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Традиционная серия оборонных совещаний у президента России Владимира Путина готовится, точных сроков их проведения пока нет. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока точных сроков нет. Но, действительно, обычно такая сессия совещаний проводится, она готовится и на этот год, но сроки будут уточняться", - сказал представитель Кремля.

Накануне Путин сообщил о подготовке традиционной серии его совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи.

Глава государства традиционно дважды в год собирает в Сочи руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. С 2019 года этот формат был несколько изменен. Президент в рамках оборонных совещаний стал посещать военные объекты. Кроме того, с этого же момента вся серия таких встреч посвящается определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Мнение
Авиаконструктор Александр Яковлев: путь от школьного планера до "Яков"
Дмитрий Хазанов — о выдающемся советском конструкторе авиационной техники, со дня рождения которого 1 апреля исполняется 115 лет
Авиаконструктор Александр Яковлев:
Читать полностью