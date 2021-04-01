Начальник Генштаба ВС РФ обсудил по телефону вопросы безопасности с армянским коллегой

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией", - сказали в российском военном ведомстве.

Ранее в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян провел встречу с командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустамом Мурадовым. Они обсудили вопрос возвращения армянских военнопленных и поиск без вести пропавших.

Генерал-лейтенант Артак Давтян вступил в должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении 22 марта 2021 года.