Фрегат "Адмирал Горшков" произвел успешные противовоздушные стрельбы в Баренцевом море

МУРМАНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Северного флота.

На эту тему

В пресс-службе рассказали, что корабль поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем "Айсберг".

Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль "Рассвет". Еще четыре корабля Кольской флотилии разнородных сил - малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск", базовые тральщики "Коломна" и "Ядрин" - обеспечили закрытие морского района.