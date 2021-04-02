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Разведку у границ России за неделю вели 50 самолетов и беспилотников

По данным газеты "Красная звезда", нарушений воздушного пространства страны не допущено

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили 50 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ России. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 37 самолетов-разведчиков и 13 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты иностранных самолетов и беспилотников проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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